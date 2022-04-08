Как правильно выстраивать контент-маркетинг и диджитал-воронки?
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Управляющий партнер Paper Planes Consulting Agency, эксперт и консультант в сфере Data-driven marketing, автор книги "Маршрут построен!" Илья Балахнин подготовил для подписчиков гайд, как выстраивать контент-маркетинг и digital-воронки в новых условиях.

Маркетолог рассказывает, какие особенности клиента нужно учитывать на каждом этапе взаимодействия. 