Владельцы умных часов теперь могут пользоваться WhatsApp

Разработчик Адам Фут выпустил неофициальный клиент мессенджера WhatsApp для Apple Watch, сообщает портал 9to5mac. "Наручная" версия приложения получила название WristChat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для работы WristChat используется переработанная веб-версия WhatsApp. Приложение построено с использованием SwiftUI, чтобы предоставить интерфейс, разработанный для Apple Watch.

После первоначальной настройки приложение показывает все сообщения, так же, как в Apple Messages. Пользователям также доступны некоторые настройки интерфейса. Например, приложение позволяет включить или выключить отображение фотографий профиля контактов в списке сообщений и даже изменить цвет сообщений.

В приложении есть все методы ввода, доступные на Apple Watch - голосовой ввод, рукописный ввод или при помощи клавиатуры WristBoard от того же разработчика.

WristChat и WristBoard уже доступны в App Store - каждое приложение предлагается к покупке по $3.