https://news.day.az/hitech/1451560.html В одном из районов Азербайджана презентовали новый цифровой проект
В одном из районов Азербайджана презентовали новый цифровой проект
В Сабирабадском районе Азербайджана состоялась презентация проекта "Цифровое развитие Сабирабада".
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта, проект, реализуемый при поддержке ведомства, нацелен на развитие цифровых навыков молодежи района.
"Будут выбраны десять представителей молодежи, которых привлекут к программе по получению знаний и навыков в областях программирования, дизайна и других сферах", - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что в презентации проекта приняли участие министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямал Джафаров.
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