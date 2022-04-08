В одном из районов Азербайджана презентовали новый цифровой проект

В Сабирабадском районе Азербайджана состоялась презентация проекта "Цифровое развитие Сабирабада".

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта, проект, реализуемый при поддержке ведомства, нацелен на развитие цифровых навыков молодежи района.

"Будут выбраны десять представителей молодежи, которых привлекут к программе по получению знаний и навыков в областях программирования, дизайна и других сферах", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в презентации проекта приняли участие министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямал Джафаров.