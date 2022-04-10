Создана система полноцветного ночного видения

Группа учёных разработала систему на основе алгоритмов искусственного интеллекта, которая способна сделать картинку в приборах ночного видения цветной, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Человек воспринимает свет в видимом спектре (400-700 нм). А некоторые системы ночного видения используют инфракрасный свет, который не воспринимается глазом. Визуализируемые в таком приборе изображения показываются в монохроматическом режиме.

Учёные разработали алгоритм визуализации с применением методов глубокого обучения. Он может прогнозировать рендеринг сцены из прибора ночного видения в видимом спектре. Для обучения алгоритма учёные получили создали набор данных из снимков с монохроматической камеры. Алгоритм научился сопостовлять, как инфракрасные изображения выглядят в видимом спектре. Это позволило системе затем создавать полноцветные фотографии на основе монохроматических.