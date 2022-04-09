Объявлен самый мощный Android-смартфон в мире

Бенчмарк AnTuTu представил мировой топ-10 Android-смартфонов за март 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

В новом рейтинге использовались данные, собранные в марте 2022 года. В списке отражены средние баллы, а не самые высокие, то есть они наиболее репрезентативны.

Первое место занял Xiaomi 12 Pro со средним баллом 981 496, второе - Motorola Edge 30 Pro, а третье - Realme GT2 Pro.

Стоит отметить, что все 10 флагманских моделей из рейтинга этого месяца оснащены новейшим процессором 2022 года. Snapdragon 8 Gen 1 построен по 4-нанометровой технологии. В рейтинге нет ни одного смартфона, оборудованного MediaTek Dimensity 9000, хотя он тоже выполнен по 4-нм техпроцессу.