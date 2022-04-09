https://news.day.az/hitech/1451631.html В WhatsApp появится новая функция для секретного общения
В WhatsApp появится новая функция для секретного общения
Последнее обновление WhatsApp для Android и iOS сделало самоуничтожающиеся чаты еще безопаснее. Теперь медиафайлы, отправленные там, не будут сохраняться в галерее телефона по умолчанию, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.
При этом эти медиафайлы можно будет и сохранить. Это, конечно, будет требовать дополнительного времени, но зато повысит безопасность.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре