Маск предложил сделать пользователей Twitter Blue подтвержденными
Американский предприниматель Илон Маск, недавно ставший крупнейшим акционером компании Twitter, предложил дать всем абонентам платной подписки Twitter Blue статус подтвержденных пользователей соцсети. Такую идею он высказал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Каждый, кто подписан на Twitter Blue (т.е. платит $3 доллара), должен получить галочку аутентификации", - заявил Маск.
В рамках обсуждения идеи изменить стоимость подписки для пользователей Twitter вне США предприниматель заявил, что плата должна быть пропорциональна доступности, а также намекнул на возможность оплаты при помощи криптовалюты Dogecoin.
Маск также предложил кардинально изменить подход к оформлению подписки. "Цена должна быть около 2 долларов в месяц, но с предварительной оплатой на 12 месяцев, и галочку аккаунт получит только спустя 60 дней, и доступ будет приостановлен без возврата средств, если [аккаунт] используется для мошенничества или спама", - заявил предприниматель.
Twitter Blue - платная подписка в рамках Twitter, добавляющая ряд возможностей. Она позволяет быстро и без рекламы читать в соцсети статьи ряда СМИ, доступных на платформе. Пользователи могут под свои предпочтения настроить панель навигации, внешний вид иконок приложения и оформление для своих страниц. Подписка также делает возможным редактирование публикации в течение 60 секунд после нажатия на кнопку "Отправить" и перед тем, как твит попадет на ленту. Кроме того, оформившие Twitter Blue смогут раньше других пользователей получать доступ к функциям, которые находятся в тестовом режиме.
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