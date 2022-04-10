Китайская компания NIO объявила о повышении цен на электромобили

Китайский производитель электромобилей NIO повышает цены на свою продукцию на фоне глобального роста стоимости исходных материалов и комплектующих. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в воскресенье на ее официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Повышение цен коснется таких моделей, как ES8, ES6, а также EC6, которые подорожают в среднем примерно на 10 тыс. юаней (около $1,5 тыс.). Что касается самых новых моделей ET7 и ET5, цены на них пока останутся прежними.

Компания NIO была основана в 2014 году в Шанхае. Ее чистый убыток в 2021 году вырос на 88,4% в годовом выражении и достиг 10,6 млрд юаней (около $1,7 млрд). В то же время общая выручка NIO за прошлый год составила 36,1 млрд юаней (около $5,7 млрд). Соответствующий показатель вырос на 122,3% в годовом выражении. За минувший год компания поставила на рынок почти 91,5 тыс. электромобилей, что почти в два раза превысило показатель 2020 года.

В компании ожидают, что в первом квартале этого года рост выручки может быть в пределах 20,6-25,1%. Что касается поставок автомобилей, то этот показатель за первые три месяца должен составить до 26 тыс. единиц.