Эксперты опубликовали список потенциально вредных смартфонов

Смартфон Motorola Edge возглавил список мобильных устройств с наиболее высоким уровнем электромагнитного излучения, составленный Bankless Times. У этого устройства уровень SAR составляет 1,79 Вт/кг. Таким образом, устройство не соответствует показателю, признанному федеральной комиссией по связи США как максимально допустимый в рамках рекомендованного диапазона - 1,6 Вт/кг, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Все остальные гаджеты в списке также работают на Android и укладываются в рекомендованный лимит. Вторую строчку занимает поддерживающий работу в сетях пятого поколения китайский флагман ZTE Axon 11, третью - уже морально устаревший OnePlus 6T.

В рейтинг смартфонов с максимальным уровнем электромагнитного излучения, которое некоторые считают вредным, вошли сразу три гуглофона: Pixel 3XL, Pixel 4a и Pixel 3. Также в десятке фигурируют Sony Xperia XA2 Plus, Sony Xperia XZ1 Compact и OnePlus 6.