https://news.day.az/hitech/1451950.html Microsoft предостерегла пользователей, не обновляющих Windows 10
Microsoft предостерегла пользователей, не обновляющих Windows 10
Microsoft напомнила пользователям Windows 10, что, не устанавливая своевременно обновления операционной системы, они рискуют остаться без поддержки.
Как сообщает издание Bleeping Computer, уже в мае софтверный гигант перестанет поддерживать семь версий Windows 10. Среди них - различные издания Windows 10 20H2 и Windows 10 1909, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Об этом корпорация сообщила в документе на официальном сайте. Поддержка изданий Enterprise, Education и IoT Enterprise с соответствующими датами выпуска будет прекращена годом позже - 9 мая 2023 года.
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