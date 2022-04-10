Microsoft предостерегла пользователей, не обновляющих Windows 10

Microsoft напомнила пользователям Windows 10, что, не устанавливая своевременно обновления операционной системы, они рискуют остаться без поддержки.

Как сообщает издание Bleeping Computer, уже в мае софтверный гигант перестанет поддерживать семь версий Windows 10. Среди них - различные издания Windows 10 20H2 и Windows 10 1909, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом корпорация сообщила в документе на официальном сайте. Поддержка изданий Enterprise, Education и IoT Enterprise с соответствующими датами выпуска будет прекращена годом позже - 9 мая 2023 года.