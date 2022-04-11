https://news.day.az/hitech/1451998.html Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter
Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter
Американский предприниматель, глава Tesla и Space Х Илон Маск, купивший пакет акций социальной сети Twitter, передумал входить в совет ее директоров. Об этом сообщил директор компании Параг Агравал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Илон решил не входить в наш совет директоров", - говорится в сообщении.
Информация о том, что Маск окажется в числе руководителей Twitter, появилась вскоре после того, как предприниматель сообщил, что приобрел пакет ее акций.
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