Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter

Американский предприниматель, глава Tesla и Space Х Илон Маск, купивший пакет акций социальной сети Twitter, передумал входить в совет ее директоров. Об этом сообщил директор компании Параг Агравал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Илон решил не входить в наш совет директоров", - говорится в сообщении.

Информация о том, что Маск окажется в числе руководителей Twitter, появилась вскоре после того, как предприниматель сообщил, что приобрел пакет ее акций.