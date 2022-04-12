Ученые научились "причинять боль" роботам

Ученые из Корейского института науки и технологий разработали полупроводниковые электронные устройства, которые могут вызывать имитацию боли, например, у роботов, передает Day.Az со ссылкой на Хайтек.

По сути, новое устройство имитирует реакцию человеческой кожи на внешние раздражители. Оно регулирует электрический сигнал в зависимости от силы внешнего воздействия.

Ученые включили в материал небольшого количество атомов серебра, что привело к образованию слабопроводящих нитей наноразмера. Электрическая цепь из таких нитей быстро размыкается с выделением тепла. А вот если в материал добавить большое количество частиц серебра, то электрическая цепь становится устойчивее.

Эту особенность использовали для симуляции ответа на воздействие. Так, в зависимости от силы раздражения в датчик подается разное количество частиц серебра. Это и управляет силой боли.

Технологию можно применять в создании искусственной кожи, внутренних органов и гуманоидных роботов.