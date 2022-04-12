Пользователи YouTube на iPhone лишились полезной функции

В YouTube отключили режим "картинка в картинке" в приложении для iOS-устройств спустя девять месяцев после ее появления, сообщает портал Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Картинка в картинке" - это режим отображения видео в плавающем окне, при котором можно также просматривать информацию с другого источника. На iOS этот режим появился в качестве "экспериментальной" функции в августе 2021 года.

При этом не все пользователи YouTube могли использовать режим "картинка в картинке", так как он был доступен только для подписчиков YouTube Premium. Несмотря на то, что такая функция была удалена из приложения для iOS, пользователи Android на данный момент сохранили к ней доступ.