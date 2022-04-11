В Южной Корее очереди на 1,5 года за новой машиной

Выполнение заказов в Южной Кореи на покупку нового автомобиля растянулось на 1,5 года, сообщила газета The Korea Times. В стране образовался дефицит около новых миллиона машин из-за сбоя поставок комплектующих, по данным Hyundai и Kia, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Объем невыполненных заказов в миллион автомобилей к марту образовался из-за перебоев с поставкой комплектующих и простоев заводов. В начале 2021 года этот показатель был 100 тысяч автомобилей.

Украина прекратила поставку жгутов автопроводки - из-за этого пострадали и европейские автопроизводители. Кроме этого, в Китае продолжаются локдауны, остановлены поставки китайских комплектующих в Южную Корею.

Глобальные продажи Hyundai Motor и Kia в 2021 году составили 6,66 млн автомобилей, а в этом году обе компании планировали продать 7,47 млн ​​автомобилей.

В марте производство Kia сократилось на 26 000 автомобилей. Из них 19 000 автомобилей не собраны из-за отсутствия азиатских чипов, а 7 000 автомобилей - из-за нехватки жгутов проводов. Зарубежные заводы в США, Мексике, Словакии и Индии также пострадали от перебоев в производстве - не выпущено 14 000 автомобилей. На недавней телефонной конференции Kia предупредила: "Количество невыполненных заказов увеличивается из-за отсутствия производства".