Рассекречены анонсы летней презентации Apple

Компания Apple намерена представить новые версии ОС и компьютеры Mac на летнем мероприятии WWDC. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно журналисту агентства Марку Гурману, на летнем мероприятии WWDC Apple представит новые версии операционных систем. Ожидается анонс iOS 16, watchOS 9, macOS 13 и tvOS 16 - ОС для смартфонов iPhone, смарт-часов Apple Watch, компьютеров Mac и приставок Apple TV соответственно.

Инсайдер рассказал, что Apple намерена выпустить несколько новых моделей компьютеров в течение ближайших месяцев: "Что может быть лучше для этого, чем WWDC?" Гурман напомнил, что на мероприятии WWDC 2020 Apple объявила об отказе от процессоров Intel в своих компьютерах. Согласно рассекреченной информации от специалиста, в настоящий момент в разработке находятся несколько моделей.

Марк Гурман заявил, что в первую очередь в компании работают над новым поколением ультрабука MacBook Air. Также в разработке находятся обновленный Mac mini, 24-дюймовый iMac, недорогой MacBook Pro, который заменит устаревшую 13-дюймовую модель. Судя по всему, до конца года Apple также выпустит на рынок новые устройства Mac Pro и iMac Pro.