Азербайджан и Турция продолжают сотрудничество в сфере защиты персональных данных

Сотрудничество в области защиты персональных данных между Азербайджаном и Турцией будет способствовать развитию двусторонних отношений.

Об этом, как сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сказал начальник Службы электронной безопасности Азербайджана Шахин Алиев на заседании рабочей подгруппы по сотрудничеству в области защиты персональных данных Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации.

Алиев проинформировал участников заседания об основных принципах законодательства Азербайджана о защите персональных данных, правовых реформах в этой сфере, а также о проектах, которые Служба электронной безопасности планирует реализовать в этом направлении.

Кроме того, в ходе встречи были организованы презентации по защите персональных данных и гармонизации национального законодательства двух стран в этой сфере.

Отметим, что с турецкой стороны во встрече приняли участие глава Комитета по защите персональных данных Фарук Билир и представители Управления цифровой трансформации при Администрации Президента Турции.

Напомним, что Азербайджано-турецкая рабочая группа по цифровой трансформации была создана 18 февраля 2021 года.