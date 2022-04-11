Азербайджан и Турция продолжают сотрудничество в сфере защиты персональных данных
Сотрудничество в области защиты персональных данных между Азербайджаном и Турцией будет способствовать развитию двусторонних отношений.
Об этом, как сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сказал начальник Службы электронной безопасности Азербайджана Шахин Алиев на заседании рабочей подгруппы по сотрудничеству в области защиты персональных данных Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации.
Алиев проинформировал участников заседания об основных принципах законодательства Азербайджана о защите персональных данных, правовых реформах в этой сфере, а также о проектах, которые Служба электронной безопасности планирует реализовать в этом направлении.
Кроме того, в ходе встречи были организованы презентации по защите персональных данных и гармонизации национального законодательства двух стран в этой сфере.
Отметим, что с турецкой стороны во встрече приняли участие глава Комитета по защите персональных данных Фарук Билир и представители Управления цифровой трансформации при Администрации Президента Турции.
Напомним, что Азербайджано-турецкая рабочая группа по цифровой трансформации была создана 18 февраля 2021 года.
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