Apple позволит заряжать два iPhone одновременно

Apple разработала адаптер, который способен одновременно заряжать два устройства. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новый аксессуар обнаружили на сайте Apple - документация к гаджету была опубликована в разделе поддержки клиентов, но затем ее удалили. Согласно раскрытым данным, Apple создала универсальный сетевой адаптер, который позволяет одновременно заряжать два гаджета - устройство имеет два выхода USB-C.

Зарядник отличается мощностью 35 ватт, что будет достаточно для зарядки MacBook, iPhone, iPad или Apple Watch. Аксессуар поддерживает технологию USB-C Power Delivery. "Подключите кабель USB-C к любому порту адаптера питания, удлините электрические зубцы (при необходимости), затем вставьте адаптер питания в розетку", - отмечалось в удаленной с сайта документации.

Специалисты заметили, что ранее Apple не выпускала адаптеры, которые позволяли бы одновременно заряжать сразу несколько устройств. Авторы упомянули аксессуар MagSafe Duo, который способен заряжать одновременно смартфон iPhone и часы Apple Watch, однако для работы девайса необходим адаптер.