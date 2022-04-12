Названы смартфоны с наибольшим уровнем опасного излучения

Специалисты сервиса Bankless Times перечислили смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом сообщает издание Android Central, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Авторы материала напомнили, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) установила максимальный уровень SAR (удельный коэффициент поглощения) для потребительской техники в 1,6 ватта на кг. При этом, согласно данным проведенного экспертами исследования, значительное число телефонов на рынке превышает этот показатель. По итогам тестов наиболее опасным был признан смартфон Motorola Edge с показателем SAR в 1,79 ватта на кг.

Второе и третье места в антирейтинге заняли ZTE Axon 11 5G и OnePlus 6T, продемонстрировавшие уровень излучения в 1,59 и 1,55 ватта на кг соответственно. Также в десятке отметились устройства брендов Sony, Google и Oppo.

В то же время в FCC сообщили, что достоверных научных доказательств вреда здоровью от воздействия радиочастотной энергии не существует.

Издание обратилось к производителям телефонов, однако ответ получило только от Google. В компании пояснили, что их устройства полностью соответствуют всем нормативным требованиям тех стран, где они продаются.