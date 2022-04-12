Vivo представила свой первый складной смартфон X Fold. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выпущенный китайской компанией девайс состоит из двух половин, соединенных шарниром. В качестве меры защиты для гибкого дисплея производитель предусмотрел ультратонкое стекло, которое закрывает экран. Внешний экран имеет 6,53-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 2520x1080 пикселей и частотой 120 герц. Внутренний дисплей LTPO OLED имеет 8,03-дюймовую диагональ с разрешением 2160x1916 пикселей и частотой 120 герц.

В компании уточнили, что защитное стекло значительно увеличивает срок службы складного экрана. По оценке Vivo, девайс рассчитан на 300 тысяч складываний, что эквивалентно складыванию и раскладыванию устройства 80 раз в день в течение 10 лет. Стоимость первого складного аппарата бренда начинается с 8 999 юаней.

Vio X Fold базируется на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Также аппарат получил 12 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства находится основная камера с объективами разрешением 50, 48 и 12 мегапикселей. Телефон вышел с аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов.

Стоимость базовой версии устройства с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти составляет 8 999 юаней. Версия с 512 гигабайтами встроенной памяти оценена в 9 999 юаней. Продажи гаджета стартуют в Китае.