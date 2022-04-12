В WhatsApp замечены новые функции

Разработчики WhatsApp работают над возможностью рисовать прямо в приложении мессенджера. О работе над новым функционалом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az.

В WhatsApp существуют инструменты для рисования, но свежее обновление расширит набор инструментов, которые предлагаются в программе. Сейчас у пользователей есть доступ к единственному карандашу для рисования.

Новый набор инструментов для рисования позволит пользователям рисовать на изображениях или редактировать их с помощью заметки. Пользователям мессенджера дадут три новых значка для карандаша и инструмент размытия.

Опцию тестируют в бета-сборке для iOS, которая доступна в некоторых регионах мира.

Позже программа тестирования будет расширена, а потом функция может появиться и в общедоступной версии WhatsApp.