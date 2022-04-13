Toyota сократит производство автомобилей в мире

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor в мае текущего года сократит производство автомобилей на своих заводах по всему миру до 700 тыс., или на 10% от первоначально запланированного уровня. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета Nikkei.

При этом выпуск автомобилей на предприятиях внутри Японии уменьшится незначительно - примерно на 200 тыс. единиц. В то же время на зарубежных заводах Toyota в мае с конвейеров должно сойти только 500 тыс. автомобилей, что на 100 тыс. меньше, чем прогнозировалось.

Причиной такой тенденции, как отмечает издание, стало нарушение цепочек поставок после начала специальной военной операции в Украине, а также повторное введение ограничений против распространения коронавируса в некоторых странах, включая Китай.

В 2021 году Toyota реализовала 10 495 548 автомобилей, что стало самым большим показателем в мире. При этом производство новых автомобилей по сравнению с 2020 годом выросло на 9,4% и достигло отметки 10 076 246.