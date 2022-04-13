В WhatsApp добавят новую функцию

В мессенджере WhatsApp добавят возможность для рисования, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В текущей версии приложения уже есть карандаш для рисования на изображениях, в будущем обновлении к нему будут добавлены другие инструменты: еще три карандаша и эффект "размытие".

В настоящее время функция проходит тестирование в бета-сборке для мобильной операционной системы iOS в некоторых странах. Далее специалисты расширят программу тестирования, после чего возможность будет доступна всем пользователям мессенджера.