https://news.day.az/hitech/1452736.html В WhatsApp добавят новую функцию
В WhatsApp добавят новую функцию
В мессенджере WhatsApp добавят возможность для рисования, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В текущей версии приложения уже есть карандаш для рисования на изображениях, в будущем обновлении к нему будут добавлены другие инструменты: еще три карандаша и эффект "размытие".
В настоящее время функция проходит тестирование в бета-сборке для мобильной операционной системы iOS в некоторых странах. Далее специалисты расширят программу тестирования, после чего возможность будет доступна всем пользователям мессенджера.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре