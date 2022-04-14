Tesla выпустила электромобиль для своих сотрудников

Tesla запустила продажи новой модели электрокара без официального анонса. Об этом сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно журналистам тематического портала, Tesla запустила в ограниченную продажу модель Y Standard Range AWD. В настоящий момент электрический кроссовер доступен только для сотрудников корпорации, стоимость автомобиля составляет 60 тысяч долларов.

Электрокар оснащен новыми аккумуляторными элементами 4680, имеет полноприводную трансмиссию, незначительные изменения в дизайне. Дальность хода новой модели Tesla Y на одном заряде составляет около 450 километров, авто разгоняется до ста километров в час за пять секунд. Источники издания объяснили, что в настоящий момент Tesla распространяет автомобили только среди своих сотрудников, которые смогут оформить заказ и получить машину в ближайшие недели. Полноценный старт продаж кроссовера состоится позже.

В настоящий момент в интернет-магазине компании Илона Маска доступны две версии Tesla Y. Model Y Long Range продается за 63 тысячи долларов, Model Y Performance - за 68 тысяч долларов. При оформлении заказа производитель обещает доставить автомобиль не позже января 2023 года.