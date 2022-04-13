Apple выпустит часы с функцией спутниковой связи

Apple временно отказалась от функции замера артериального давления и встроенного глюкометра в своих умных часах. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации колумниста Марка Гурмана, в Apple Watch 8, релиз которых запланирован на осень, не ожидается функции замера артериального давления. Компания активно тестирует данную опцию, но ее инженеры озабочены низкой точностью работы инструмента. Также в этой связи в Apple Watch пока не появится встроенный глюкометр.

При этом Гурман рассказал, что обновление смарт-часов Apple будет значительным. Одной из особенностью может стать функция подключения к спутникам, которая позволит вызывать экстренные службы без использования сотовой связи. Также в Apple Watch 8 появятся расширенные функции отслеживания сна, опция контроля за приемом лекарств и новые методы отслеживания женского здоровья.

В watchOS 9, на базе которых будут работать новые часы, ожидается появление режима энергосбережения, который позволит увеличить автономность устройства. В 2022 году компания может представить три версии часов - стандартную модель Apple Watch 8, второе поколение доступных Apple Watch SE и специальную версию носимого устройства с более прочным корпусом.

Гурман отметил, что функция замера артериального давления может появиться в умных часах на рынке в 2025 году, когда технология станет трендом. Задержки в разработке новых функций могут быть связаны с тем, что в отделе здравоохранения Apple работают около тысячи сотрудников - количество специалистов не увеличилось за последние два года.