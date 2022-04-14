Названы самые популярные подержанные китайские автомобили

Самой популярной китайской моделью на вторичном авторынке в марте этого года стал кроссовер Chery Tiggo, сообщает "Автостат Инфо", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего за первый весенний месяц перепродажи Chery Tiggo составили 754 ед. Второе место занял седан Lifan Solano (530 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (526 ед).

Следом в рейтинге расположились модели Lifan X60, Geely Emgrand, Chery Amulet и Geely MK. Десятку замкнули Lifan Smily, Geely Atlas и Great Wall H5.

Перепродажи легковых автомобилей китайских марок в марте 2022 года остались на уровне 2021 года и составили 7768 ед. авто против 7723 ед. за аналогичный период прошлого года.