Азербайджанские школьники представят на международном фестивале TEKNOFEST проект в области ВИЭ

Азербайджанские школьники в рамках Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Баку представят проект в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сказал в интервью Trend консультант команды-участницы TEKNOFEST "Молодые таланты" Орхан Гюльахмедов, передает Day.Az.

По его словам, одним из приоритетных направлений развития мировой индустрии являются альтернативные источники энергии, и проект команды "Молодые таланты" связан с этой сферой.

"Наш проект направлен на генерацию электроэнергии и ее безопасное использование. В дальнейшем мы планируем разрабатывать сенсорные панели, которые смогут генерировать электроэнергию, для питания устройств в обиходе граждан нашей страны. Кроме того, мы планируем создать такую модель, которая смогла бы заряжать мобильные устройства и планшеты", - отметил Гюльахмедов.

Как сказала, в свою очередь, участница команды "Молодые таланты" Тамилла Сулейманова, Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST даст команде возможность обменяться мнениями со специалистами этой отрасли, а также приобрести опыт и получить развитие в области инноваций и технологий.

Другой участник "Молодых талантов" Мисир Гусейнли выразил уверенность в том, что команда сможет занять высокие позиции на финальном этапе конкурса.

"Верю, что наша команда сможет занять почетное место в первой тройке участников. Считаю, что широкий спектр применяемых в нашем проекте инноваций и технологий позволит нам вызвать к нему интерес", - сказал Гусейнли.

По его словам, в случае успеха грантовые средства будут направлены на дальнейшее развитие проекта.

"Успешная демонстрация нашего проекта на фестивале TEKNOFEST позволит нам развиваться не только на местном рынке, но и станет стимулом для выхода на международные рынки", - добавил он.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina в партнерстве более чем с 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.