Apple отложила выход нового гаджета

Американская компания Apple отложила релиз шлема смешанной реальности, новый гаджет не выйдет в 2022 году, как планировалось. Об этом рассказал аналитик Haitong International Securities Джефф Пу, сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, выпуск гарнитуры перенесли до 2023 года. Пу спрогнозировал, что устройство выйдет в первом квартале следующего года.

Аналитик добавил, что достаточно скромно оценивает продажи новинки. По его прогнозам, за первый год с релиза Apple реализует лишь 1-1,5 млн AR-шлемов.

Пу сообщил, что одной из главных особенностей гарнитуры Apple станет собственная платформа, у которой будут уникальные функции, отличные от iPhone и других гаджетов компании