https://news.day.az/hitech/1453186.html Из WhatsApp сделают онлайн-магазин
Из WhatsApp сделают онлайн-магазин
В WhatsApp появится новая бизнес-функция, об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Администрация мессенджера работает над возможностью оформить заказ различных товаров у бизнес-аккаунтов. Сейчас функция доступна для бета-тестировщиков сервиса.
В чате с бизнес-аккаунтами WhatsApp появится новый ярлык для создания заказов. При нажатии на него пользователь сможет добавить в корзину все товары из каталога WhatsApp. После создания нового заказа он будет автоматически отправлен в чат с бизнес-аккаунтов, в котором будет проходить процедура оформления и оплаты заказа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре