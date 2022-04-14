Из WhatsApp сделают онлайн-магазин

В WhatsApp появится новая бизнес-функция, об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Администрация мессенджера работает над возможностью оформить заказ различных товаров у бизнес-аккаунтов. Сейчас функция доступна для бета-тестировщиков сервиса.

В чате с бизнес-аккаунтами WhatsApp появится новый ярлык для создания заказов. При нажатии на него пользователь сможет добавить в корзину все товары из каталога WhatsApp. После создания нового заказа он будет автоматически отправлен в чат с бизнес-аккаунтов, в котором будет проходить процедура оформления и оплаты заказа.