TikTok тестирует кнопку дизлайка

Соцсеть TikTok начала тестировать новую функцию, которая позволит пользователям ставить дизлайк на комментарии. Об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция необходима для того, чтобы отмечать "неуместные" или "нерелевантные" комментарии. Показатель количества дизлайков не будет общедоступным - эта информация нужна для улучшения работы платформы. Пользователей, чьи комментарии кому-то не понравились, не будут об этом знать.

Представители компании отметили, что для оскорбительных сообщений или тех, в которых содержатся призывы к насилию, пользователям следует использовать стандартную функцию "Пожаловаться".