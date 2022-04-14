Apple задумалась над созданием игровых контроллеров для iPhone

В патентах компании Apple появились чертежи и схемы фирменного игрового контроллера, пишет издание Ubergizmo. Судя по обнаруженным изображениям, особенностью новых устройств станут магнитные коннекторы вроде тех, что компания использует в зарядках типа MagSafe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Этот игровой аксессуар может обеспечить физический интерфейc для управления в видеоиграх на электронном устройстве. Полезным свойством данного аксессуара является то, что при его использовании значительная площадь экрана остается свободной", - гласит описание патента.

Также в документе отмечается, что устройствами, для которых предназначен аксессуар, могут выступать смартфон или планшет.

В последнем случае обсуждаемая задумка кажется особенно интригующей, поскольку ранее в сети появлялись слухи о том, что Apple разрабатывает специальную версию магнитных коннекторов типа MagSafe для iPad.