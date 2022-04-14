Назван победитель конкурса автомобиль года

В США назвали победителя конкурса "Всемирный автомобиль года". Им стал новый электрический хетчбэк Hyundai Ioniq 5, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль по итогам голосования обошел два других электрокара: кроссовер Ford Mustang Mach-E и хетчбэк Kia EV6.

Ioniq 5 также стал победителем в категориях "Лучший электрокар года" и "Лучший дизайн". Что касается других победителей, то в категории "Лучший спорткар года" победил Audi e-tron GT.

В категории "Люковый автомобиль года" выиграл Mercedes-Benz EQS, а в категории "Городской автомобиль года" первое место занял гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross.

Электромобили побеждают в конкурсе "Всемирный автомобиль года" уже второй раз подряд. В 2021 году первое место занял кроссовер Volkswagen ID.4.