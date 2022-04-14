В Баку на международном фестивале TEKNOFEST представят проект по выявлению нефтяных загрязнений морской поверхности

Азербайджанские студенты в рамках международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Баку представят проект, направленный на выявление загрязненных нефтью вод в акватории Каспийского моря, а также обнаружение утечек нефти.

Об этом сказал в интервью Trend участник команды Feniks Хасан Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, концепция проекта предусматривает возможность измерять степень загрязненности нефтью определенной водной территории.

"Для выполнения этих задач мы разработали свою модель беспилотного летательного аппарата, который оснащен термальной и спектральной камерами. Они смогут в режиме реального времени передавать координаты загрязненных территорий на соответствующий сервер. В будущем с этим проектом мы планируем наладить сотрудничество с государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), а также другими профильными организациями и с министерством экологии и природных ресурсов", - сказал Гусейнов.

В свою очередь другой представитель команды Feniks - Али Гусейнзаде отметил, что команда участвует в международном фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST не только ради соревнования, но и для получения опыта от участия в таком масштабном проекте.

"Мы хотим разработать совершенный и профессиональный инструмент, который сможет выполнять поставленные задачи, и выйти с этим решением на внутренний и внешние рынки", - сказал он.

В команде уверены, что ее достижения по итогам фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST смогут занять место в первой тройке.

"Мы нацелены на то, чтобы занять первое место в этом конкурсе, а грантовые средства, которые мы сможем получить, планируется направить на развитие нашего проекта. Мы видим потребность в своем продукте и выражаем уверенность, что проект будет успешно реализован", - сказал Хасан Гусейнов.

Напомним, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой общественности.

АМИ Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.