В России выпустят первый беспилотный трамвай

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который входит в "Роскосмос", объявил о начале выпуска первого беспилотного трамвая с конца 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Начало сборки первого беспилотного трамвая запланировано на конец года", - заявил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Трамвайное движение на космодроме "Восточный" будет организовано, по словам Новикова, именно этими трамваями. Предполагается, что это будут предназначенные для перевозки людей пятисекционные низкопольные трамвайные составы.