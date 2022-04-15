Twitter ищет способы не позволить Маску приобрести компанию

Twitter Inc. ищет способы не позволить миллиардеру Илону Маску приобрести компанию - предполагается, что Маску подсунут "ядовитую пилюлю" при продаже активов, сообщает газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что сумма сделки составит около $43 млрд, Маск утверждает, что готов купить 100% акций Twitter по $54,2 за штуку. После его заявления, цена акций Twitter уже выросла более чем на 12%.

Под термином "ядовитая пилюля" подразумевается метод защиты от враждебного поглощения компании - акционеры получат специальные права, которые позволят приобретать акции выгоднее, по сравнению с возможным покупателем. В результате, компания становится менее привлекательной для возможного покупателя.