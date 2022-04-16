Появился компьютерный вирус, ежедневно атакующий 100 жертв
Специалисты по информационной безопасности из 360 Netlab сообщили об увеличении атак нового ботнета Fodcha, который ежедневно атакует от 100 устройств. Как правило, это мощные и эффективные DDoS-атаки. Вирус заражает в основном маршрутизаторы и серверы по всей сети. Отмечается, что чаще всего его замечают в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.
Сейчас в состав Fodcha входит уже более 62 000 устройств, и это количество продолжает расти. Такое число устройств ботнет набрал всего за период с 29 марта по 10 апреля.
Хакеры, стоящие за Fodcha, используют для взлома методы автоматизированного перебора паролей - брутфорса, а также общеизвестные уязвимости сетевого оборудования.
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