Телескоп «Джеймс Уэбб» остыл

Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" достиг конечной рабочей температуры. Инструмент Mid-Infrared Instrument (MIRI) охладился ниже семи кельвинов (минус 266 градусов по Цельсию). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в журнале Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

MIRI начал остывать в тени солнцезащитного щита размером с теннисный корт, при этом температура снизилась до 90 кельвинов (минус 183 градуса Цельсия). Для дальнейшего охлаждения потребовался электрический криоохладитель. Исследователям удалось пройти "точку защемления", когда температура прибора опустилась до 6,4 кельвина.

Низкая температура необходима для того, чтобы все четыре инструмента Уэбба регистрировали инфракрасный свет космических объектов, который может зашумляться тепловым излучением от собственной электроники и оптики телескопа. MIRI способен обнаруживать более длинноволновую инфракрасную радиацию, чем другие три прибора, что означает, что он должен быть еще холоднее.

Охлаждение также способствует подавлению темновых токов - малых электрических токов, порождаемых тепловой вибрацией атомов в самих детекторах. Темновой ток может способствовать появлению ложных сигналов, что детектор поймал свет от космического источника. Способность MIRI обнаруживать более длинные инфракрасные волны также делает его более чувствительным к темновому току. При повышении температуры прибора на каждый градус темновой ток увеличивается примерно в десять раз.