Дисплеи Samsung S20 начали беспричинно ломаться

Пользователи флагманских смартфонов Samsung S20, S20+ и S20 Ultra начали жаловаться на сломанные дисплеи, сообщает портал Sammobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, экраны начали покрываться бегающими зелеными и розовыми полосами. Некоторые владельцы отметили, что поломка произошла после последнего обновления, однако есть сообщения и месячной давности.

Пока непонятно, почему именно возникли неполадки в работе смартфонов. Линейка S20 ранее попадала в заголовки прессы из-за проблем в работе дисплеев. Так, например, несколько месяцев назад пользователи жаловались на "зеленый экран смерти", который делал смартфоны непригодными к использованию.