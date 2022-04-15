WhatsApp разрешит пользователям создавать сообщества

WhatsApp объявил, что в новом обновлении пользователи смогут создавать сообщества из близких по тематике групп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пользователи смогут отправлять и получать объявления, контролировать состав групп в сообществе. Они смогут следить за обсуждениями в группах.

В обновлении также будут новые функции для чатов, включая реакции смайликами и удаление сообщений из всех чатов. Увеличится объем допустимого для отправки файла - до 2 Гб, а также увеличится число участников в аудиозвонках - до 32 человек.