https://news.day.az/hitech/1453687.html WhatsApp разрешит пользователям создавать сообщества
WhatsApp разрешит пользователям создавать сообщества
WhatsApp объявил, что в новом обновлении пользователи смогут создавать сообщества из близких по тематике групп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что пользователи смогут отправлять и получать объявления, контролировать состав групп в сообществе. Они смогут следить за обсуждениями в группах.
В обновлении также будут новые функции для чатов, включая реакции смайликами и удаление сообщений из всех чатов. Увеличится объем допустимого для отправки файла - до 2 Гб, а также увеличится число участников в аудиозвонках - до 32 человек.
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