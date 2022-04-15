https://news.day.az/hitech/1453711.html В Twitter ввели меры против покупки компании Илоном Маском
В Twitter ввели меры против покупки компании Илоном Маском
Совет директоров Twitter утвердил ограничительную меру на покупку доли в компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Известно, что введенное правило не допускает, чтобы кто-либо мог нарастить долю более 15 процентов. Эта мера, в частности, направлена против покупки Twitter главой Tesla и Space Х Илоном Маском.
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