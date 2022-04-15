В Twitter ввели меры против покупки компании Илоном Маском

Совет директоров Twitter утвердил ограничительную меру на покупку доли в компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Известно, что введенное правило не допускает, чтобы кто-либо мог нарастить долю более 15 процентов. Эта мера, в частности, направлена против покупки Twitter главой Tesla и Space Х Илоном Маском.