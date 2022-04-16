Google выпустила срочное обновление Chrome

Компания Google выпустила внеочередное, экстренное обновление безопасности для фирменного браузера Chrome, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Обновление под номером 100.0.4896.127 для Windows, macOS и Linux устраняет серьезную уязвимость нулевого дня CVE-2022-1364, которая активно эксплуатируется злоумышленниками.

CVE-2022-1364 представляет собой уязвимость в JavaScript-движке Chrome V8, которую киберпреступники могут использовать для выполнения произвольного кода.

Уязвимость была обнаружена Клементом Лесинем из группы анализа угроз Google. Компания отмечает, что подробности будут "ограничены до тех пор, пока большинство пользователей не получат исправление".

Google Chrome 100.0.4896.127 для Windows, macOS и Linux автоматически распространится в ближайшие несколько недель. Однако обновление можно установить и вручную, просто зайдя в меню Chrome> Справка> О Google Chrome.