Маск может привлечь партнеров, чтобы купить Twitter

Американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность привлечения своих деловых партнеров для того, чтобы осуществить намерение приобрести компанию Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на New York Post, передает Day.Az.

Издание утверждает, что Маск уже ведет переговоры с вероятными инвесторами, чтобы обойти План прав акционеров, который был на этой неделе принят советом директоров компании на фоне желания предпринимателя полностью купить компанию.

Одним из партнеров Маска может стать компания Silver Lake Partners. Как отмечает издание, пока точно неизвестно, сделает ли предприниматель более крупное предложение или попытается приобрести компанию вместе с новыми партнерами.