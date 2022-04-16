Проект пожарного дрона азербайджанских студентов прошел в финал международного фестиваля TEKNOFEST

На Международном фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Баку будет представлен проект одномоторного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сказала в интервью Trend участница азербайджанской команды BsuFlight Team T-11 Фирангиз Гурбанова, передает Day.Az.

По ее словам, БПЛА будет обладать функцией автономного полета.

"На передней части аппарата будет установлена камера с обзором в 360 градусов. Также БПЛА будет оборудован газовыми сенсорами и детекторами дыма. Наличие этих устройств позволит нашему аппарату выявлять территории с пожарами", - сказала Гурбанова.

Этот БПЛА сможет оказывать помощь службам по чрезвычайным ситуациям, отметила участница команды.

"Наш аппарат в ручном или автономном режиме сможет с легкостью обнаружить возгорание или пожар на труднодоступных территориях, куда не может проехать пожарная техника, передать соответствующие координаты, а также потушить его. Для этого аппарат будет снабжен специальными огнетушащими шарами", - сказала она.

"Принцип действия шаров заключается в их самоактивации под воздействием нагрева от пламени до 80 градусов. При достижении этой температуры происходит разрушение покрытия шара, огнепроводный шнур воспламеняется и передает импульс пиротехническому заряду, подрыв которого обеспечивает выброс огнетушащего порошка равномерно во всех направлениях", - сказала Гурбанова.

В свою очередь, капитан BsuFlight Team T-11 Рашад Годжалар заявил о готовности своей команды оказать всю необходимую помощь и поддержку в этом направлении азербайджанским службам по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой общественности.

АМИ Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.