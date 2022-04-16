Какие запчасти не стоит ремонтировать?

Некоторые автомобилисты пытаются сэкономить на автозапчастях, отдавая их в восстановительный ремонт, однако не все автокомпоненты для этого подходят. Об этом рассказал председатель правления "Союза автосервисов" Александр Пахомов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, собеседник отмечает, что бесполезно повторно использовать современные бумажные фильтры двигателей и каталитические нейтрализаторы выхлопных газов.

"Их [воздушные фильтры] не получится очистить от частиц, поглощенных картоном. Восстановление катализаторов также не имеет перспектив. А вот удалить сажу из забитого сажевого фильтра дизельного автомобиля вполне реально с использованием специальной химии, но чаще автовладельцы просто демонтируют саму "экологичную" деталь", - рассказал Пахомов.