Илону Маску предложили купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter

Глава индийской компании Snapdeal, работающей в сфере электронной коммерции, Кунах Бахль написал в Twitter, что основатель Tesla и предприниматель Илон Маск мог бы купить внешний долг Шри-Ланки вместо 100% акций социальной сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Предлагаемая цена Илона Маска за Twitter - $43 млрд. Внешний долг Шри-Ланки - $45 млрд. Он может его купить и переименовать себя в "Цейлон Маск", - отметил Бахль.

12 апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешним обязательствам. В стране инфляция в марте текущего года составила 18,7%. Данный показатель оказался наиболее высоким с ноября 2008 года.

В Международном валютном фонде поддержали программу экономических преобразований в Шри-Ланке.

Ранее Илон Маск заявил, что готов выкупить все акции социальной сети Twitter. До этого он уже приобрел 9% акций компании.

Член саудовской королевской семьи и один из крупных акционеров Twitter принц Аль Валид бен Таляль Аль Сауд отверг предложение Маска о покупке социальной сети. Он не верит в то, что заявка главы Tesla, который предложил $41 млрд за все активы, что равно $54,2 за одну акцию, соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая дальнейшие перспективы роста соцсети.

По данным WSJ, Twitter Inc. ищет способы не позволить Маску приобрести компанию.

New York Post сообщала, что предприниматель рассматривает возможность привлечения своих деловых партнеров для приобретения Twitter и уже ведет переговоры с вероятными инвесторами, чтобы обойти План прав акционеров.