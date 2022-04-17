YouTube заблокировал один из каналов ВГТРК

YouTube без объяснения причин заблокировал канал ГТРК "Вайнах", являющегося филиалом ВГТРК в Чеченской Республике.

Об этом ТАСС сообщила директор телеканала Рузана Веселаева, передает Day.Az.

"Канал был заблокирован видеохостингом YouTube без предупреждения и объяснения причин. Я могу твердо сказать, что наш телеканал вел свой аккаунт с соблюдением всех требований, которые выдвигал видеохостинг. Мы не получали в свой адрес ни предупреждения о предстоящей блокировке, ни сообщений о каких-либо нарушениях", - отметила собеседница ТАСС.

По ее словам, на канале в основном публиковались материалы о событиях в Чеченской Республике, о деятельности главы региона Рамзана Кадырова и об Украине.

"Меня не удивило поведение видеохостинга. Его руководство еще раз доказало, что боится правды. Подобные моменты мотивируют нас, как профессионалов, еще более качественно предоставлять наш контент зрителям, которые хотят владеть достоверной информацией", - отметила Веселаева.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, объявил 11 марта о немедленной блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, которые финансируются государством.