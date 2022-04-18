В WhatsApp появится возможность "прятаться" от определенных людей

Шесть месяцев назад команда WhatsApp начала работать над важной опцией конфиденциальности - возможностью скрыть свой статус "Был(-а)... (тогда-то)" от определенных контактов. Сейчас компания внедряет эту функцию для бета-тестеров, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Опция теперь доступна для тех, у кого установлена бета-версия WhatsApp 22.9.0.70.

Теперь, если зайти в настройки "Конфиденциальности", в раздел "Был(-а)", можно выбрать между "Все", "Мои контакты", "Никто" и "Мои контакты, кроме...". Этот параметр позволяет запретить некоторым пользователям просматривать ваш статус в WhatsApp и узнать, когда вы были в приложении в последний раз.

Сообщается, что WhatsApp также реализует подобную опцию для фото профиля и другой информации. Когда функция станет доступна для всех, пока неизвестно.