Запатентован экскаватор для работы на Луне

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", входящая в "Роскосмос", разработала и запатентовала инженерную луномашину, которая способна удалять крупные камни и работать над элементами микрорельефа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Инженерная луномашина содержит несущий ферменный каркас, ходовую часть, пульт и блоки управления, оборудование строительно-землеройного назначения, гусенично-колесные модули с возможностью трансформирования их в колесные движители и настил", - указано в патенте.

В машине будет размещен экскаваторный ковш, бульдозерный отвал, а также рыхлитель, стойки с поручнями и автономные портативные пульты. Предполагается, что луномашина будет управляться космонавтом.

"При необходимости космонавт освобождается от закрепления ботинок скафандра, с портативным пультом переходит на грунт и управляет процессом разработки грунтов", - указано в патенте.