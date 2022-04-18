Доля электромобилей на мировом рынке увеличилась

Доля электромобилей в мировом рынке за последние 10 лет увеличилась в 41 раз и достигла 8,3 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в прошлом году продажи электромобилей достигли 6,75 млн, что на 108 процентов больше, чем в предыдущем году.

В рамках целей борьбы с изменением климата страны ускоряют переход на низкоуглеродные технологии, чтобы сократить потребление ископаемого топлива.

Реформы на рынке электромобилей теми же темпами отражаются на продажах. Весь чистый прирост мирового автомобильного рынка в прошлом году пришелся на электромобили.

Продажи электромобилей на мировом рынке в 2021 году выросли на 108 процентов по сравнению с предыдущим годом до 6,75 млн, что является рекордным показателем за всю историю. Продажи электромобилей в 2020 году несмотря на пандемию составили 3,24 миллиона.

Если в 2012 году доля электромобилей на мировом рынке составляла 0,2 процента, то в прошлом году она достигла 8,3 процента. Таким образом, за 10 лет доля электромобилей на мировом рынке выросла в 41 раз.

Наибольшее число электромобилей были проданы в 2021 году в Китае - 3,4 миллиона. Так, продажи в Китае выросли на 155 процентов, или 2,06 миллиона, по сравнению с предыдущим годом.

В Европе было продано 2,3 миллиона электромобилей, что на 66 процентов больше по сравнению с 2020 годом. США занимают третье место по продажам электромобилей - 735 тыс., следом идет Южная Корея - 114 тыс. 500 электромобилей. Продажи электромобилей в Израиле, Австралии, Индии и Японии составили более 10 тысяч.