Новый российский экипаж МКС совершит выход в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вечером 18 апреля впервые за текущую экспедицию на МКС выйдут в открытый космос, сообщатся на сайте "Роскосмоса", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Космонавтам предстоит подготовить европейский дистанционный манипулятор ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС. Все работы будут выполняться на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

При этом космонавт "Роскосмоса" Сергей Корсаков должен будет управлять ERA с внутреннего пульта в модуле.

"Открытие выходного люка малого исследовательского модуля "Поиск" намечается в 17:25 по московскому времени. Плановая длительность выхода - 6 часов 38 минут. Прямая трансляция всех операций будет вестись на сайте "Роскосмоса" и в социальных сетях", - уточнили в госкорпорации.

Посадка корабля "Союз МС-19" с космонавтами "Роскосмоса" Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом Марком Ванде Хаем состоялась 30 марта. Корабль приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Дубров и Ванде Хай прилетели на МКС 9 апреля 2021 года на корабле "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"). На Землю на этом корабле осенью вернулись члены "киноэкипажа" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые прибыли на станцию на корабле "Союз МС-19" в октябре с Антоном Шкаплеровым.