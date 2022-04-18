Американцы начали выпускать мусоровоз вдвое дороже Ferrari Roma

Американский производитель тяжелой техники Mack начал выпускать "батарейный" мусоровоз LR Electric. У новинки тяговый аккумулятор ёмкостью 376 киловатт-часов и двухмоторная силовая установка мощностью 454 лошадиные силы, предельный запас хода - 160 километров. Цена электрического мусоровоза впечатляет: Mack LR Electirc обойдётся в полмиллиона долларов - вдвое дороже Ferrari Roma, которая стоит около 220 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Mack Trucks внедрил специальный калькулятор запаса хода, который позволяет смоделировать, хватит ли возможностей электромобиля LR Electric для вывоза мусора в реальном городе. Инструмент позволяет построить маршрут с нужным числом остановок и задать температуру окружающей среды. Программа подскажет, как часто нужно будет заряжать мусоровоз.

Снаряжённая масса мусоровоза - без малого 21 тонна, полезная нагрузка - около девяти тонн. Пиковый крутящий момент электродвигателей - 5,5 тысячи Нм. У грузовика двухступенчатая электрическая трансмиссия, а четыре литий-ионные батареи общей ёмкостью 376 киловатт-часов могут заряжаться и от рекуперативного торможения, и от 150-киловаттного источника тока.

Американцы подсчитали, что при эксплуатации Mack LR Electric можно сэкономить на дизельном топливе до 40 тысяч долларов ежегодно. При этом стартовая цена около 500 тысяч долларов почти вдвое больше, чем у аналогичного дизельного мусоровоза. Mack обещает, что в течение пяти лет ёмкость батарей снизится не более чем на двадцать процентов.